Obbligo vaccini a studenti? Ciciliano (Cts): "Possibile ma difficile"

La strada da percorrere secondo l'esperto è "quella dell'immunità di gregge"

Di: Giammaria Lavena

"Ipotizzare la vaccinazione obbligatoria per gli studenti è possibile, ma la vedo molto difficile, anche perché non ci sono vaccini approvati per la fascia da zero a 12 anni". E' l'opinione di Fabio Ciciliano, membro del Comitato tecnico scientifico dall'inizio della pandemia, secondo il quale l'unica strada per evitare che a settembre ci si ritrovi con il rischio Dad è quella di "immunizzare quanti più adulti e ragazzi possibile".

"Si può pure pensare di rendere obbligatorio il vaccino per gli studenti - spiega -, ma credo sia un percorso difficilmente realizzabile visti i tempi stretti ed essendo necessaria una volontà politica chiara e un percorso parlamentare ben definito. I professori e il personale scolastico per settembre saranno tutti vaccinati, mentre per gli studenti c'è il problema della fascia 0-12 anni per i quali non c'è un vaccino autorizzato".

Secondo Ciciliano c'è una sola strada da percorrere: "Dobbiamo fare in modo di arrivare all'immunità di gregge, che ricordo equivale all'80% della popolazione, non della popolazione vaccinabile. Dunque è necessario spingere ancora sull'immunizzazione degli anziani, degli adulti e anche dei ragazzi dai 12 ai 18 anni".