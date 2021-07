Quartu. In fiamme tre auto in un parcheggio

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area

Di: Giammaria Lavena

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, la Squadra di pronto intervento "2A", con l'ausilio dell'AB1 della sede centrale del Comando di Cagliari, è intervenuta intorno alle 12,30 per l'incendio di tre autovetture in sosta all'esterno del parcheggio di un'officina meccanica in località Pirastru, a Quartu Sant'Elena.

Sul posto hanno operato un'Aps e un'autobotte, con sette operatori che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante

.Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.