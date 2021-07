Picchia la moglie incinta, 37enne in caserma a Cagliari

Bloccato dai carabinieri, la donna al Brotzu sotto osservazione

Di: Redazione Sardegna Live

Ha picchiato la moglie incinta mandandola all'ospedale. Per questo un uomo di 37 anni di nazionalità filippina è stato bloccato dai carabinieri e nei suoi confronti potrebbero scattare provvedimenti.

La donna, più giovane di lui di qualche anno, si trova ora in ospedale al Brotzu sotto osservazione.

L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi nei pressi di via Riva Villasanta a Cagliari. L'Arma ha ricevuto una telefonata che segnalava la presenza di un uomo che cercava di entrare all'interno di una abitazione. Sul posto sono subito arrivate le pattuglie dei carabinieri del Radiomobile.

Quando i militari sono entrati in casa hanno scoperto che il 37enne aveva già aggredito la moglie e la cugina della donna che si trovava in casa con lei. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane incinta in ospedale. I carabinieri attendono di conoscere le sue condizioni e quelle del bimbo che porta in grembo. Nel frattempo l'uomo è stato portato in caserma in via Nuoro.