Incendi: oggi 26 in Sardegna, paura a Macomer

In sei casi mezzi aerei in azione

Di: Redazione Sardegna Live

Macchina dell'antincendio chiamata a fare gli straordinari oggi in Sardegna, dove si sono registrati 26 roghi di cui sei hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei.

Paura a Macomer, dove le fiamme partite dalla zona industriale hanno lambito le case e il sindaco segnala anche la distruzione di alcune aziende agricole. Sette gli elicotteri in azione, compreso il Super Puma, più tre Canadair stanziati a Olbia. Diverse squadre a terra tra vigili del fuoco, Forestas e volontari.

L'incendio ha percorso già una superficie di circa 150 ettari di pascolo nudo e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Tre gli elicotteri, oltre al Super Puma, impiegati per domare un vasto rogo scoppiato nel comune di Oliena, in località Badde Manna, a ridosso della statale 129: le fiamme hanno divorato circa 10 ettari di uliveti, macchia e pascolo alberato. Infine, è ancora in fase di spegnimento l'incendio divampato a Suelli, in località Planu Senis, dove insieme alle squadre a terra sono intervenuti anche quattro elicotteri.