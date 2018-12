Botti di Capodanno, predisposto il piano di sicurezza dei Carabinieri

I militari delle stazioni presidieranno le strade anche per prevenire incidenti, danneggiamenti e episodi di microcriminalità

Di: Alessandro Congia

Con l’approssimarsi delle feste Natalizie e di Capodanno, il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro ha predisposto un piano straordinario di controllo del territorio. I Carabinieri della provincia nuorese aumenteranno le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni che comportano la consueta notevole affluenza di persone come festeggiamenti nelle piazze per capodanno, oltre ad implementare la prevenzione dei reati, in particolare quelli predatori, ed i controlli della circolazione stradale.

Il dispositivo, sarà attuato con servizi perlustrativi con l’impiego di tutto il personale disponibile delle 77 Stazioni, 1 Tenenza, predisposti su tutta la provincia, dei Nuclei Radiomobili e del Nucleo Investigativo, oltre alle squadriglie Carabinieri: una serie di servizi straordinari con controlli a tappeto finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità che continueranno senza tregua fino al 6 gennaio giorno dell’Epifania.

Centinaia di militari, impiegati, soprattutto nelle aree a maggiore criticità della provincia Nuorese. Il monitoraggio del territorio sarà attuato anche con un piano di posti di controllo sulle principali arterie stradali che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

Verifiche serrate sull’abuso di alcol e droghe, che anche in questi ultimi tre giorni di festa hanno portato i militari del Comando Provinciale a deferire in s.l. alcuni giovani automobilisti che a seguito di accertamenti sono stati trovati positivi al test alcolimetrico e a quello tossicologico quale assuntore di sostanze stupefacenti.

In sintesi, a dimostrazione che l’attività di vigilanza e prevenzione non conosce soste e che proprio in concomitanza di determinate ricorrenze viene intensificata e potenziata, i militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno sulla sicurezza di tutti per assicurare che le festività possano essere godute serenamente, facendo sempre riferimento, in caso di necessità o bisogno al “112”Pronto Intervento Carabinieri.