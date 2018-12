“Anche oggi mi sento proprio bene” domenica 30 dicembre alla DomusArt

L’opera è tratta da “Le puoi leggere anche in tram” di Nino Nonnis

Di: Antonio Caria, fotografia Giorgio Russo

Andrà in scena domenica 30 dicembre alle 19.00, presso la DomuArt (ex casa Angioni) di Quartucciu, L'Effimero Meraviglioso presenterà “Anche oggi mi sento proprio bene”, per la regia di Maria Assunta Calvisi con Rossella Faa e Luigi Tontoranelli.

Lo spettacolo, tratto da “Le puoi leggere anche in tram” di Nino Nonnis, viaggia sull’onda della leggerezza e dell’ironia mai banale e a tratti pensosa, sorridente e sgangherata, ritagliando quadri, momenti, attimi, flash di fotografie che compongono un album bizzarro come è bizzarra la vita.