San Gavino. Alla guida con tasso alcolemico tre volte superiore al limite: denunciato

Per l'uomo, un operaio 40enne, anche il ritiro della patente

Di: Giammaria Lavena

Stanotte alle 3,15, a San Gavino Monreale, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 40enne del luogo, operaio.

A seguito di un controllo alla circolazione stradale, l'uomo sarebbe risultato essere positivo all’esame dell’etilometro con un tasso di 1,72 g/l. (il triplo del massimo consentito), mentre era alla guida dell'auto di proprietà del padre convivente.

I militari hanno anche provveduto al ritiro della patente dell’uomo che verrà inviata alla Prefettura di Cagliari per i successivi adempimenti relativi alla sospensione della stessa per un determinato periodo.