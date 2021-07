Incidente fra due auto a Villacidro: conducenti in ospedale, uno dei due aveva bevuto

Ritiro della patente e veicolo sottoposto a fermo. Niente di grave per entrambi i conducenti coinvolti

Di: Giammaria Lavena

Stanotte alle 23,30 a Villacidro, all'incrocio tra la ss 196 e la sp 61, per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto una Citroen condotta da un 40enne del luogo e una Ford, con alla guida un 42enne operaio di Guspini.

A seguito dello scontro i due conducenti sono stati trasportati dal personale del 118 presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale per accertamenti, non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, coadiuvati da quelli della Stazione di Gonnosfanadiga che, a conclusione dei rilievi di legge, hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza il 42enne.

L'uomo infatti è risultato positivo al test alcolemico con tasso di 1,84 g/l. Il documento di guida è stato ritirato dal personale operante ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.