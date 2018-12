Barbariciridicoli Show: una manifestazione imperdibile ed esilarante

Appuntamento oggi alle 18 e domenica 30

Di: Redazione Sardegna Live

La Compagnia teatrale I Barbariciridicoli, diretta dal regista Tino Belloni, vi aspetta a Bolotana per due appuntamenti imperdibili. Il primo spettacolo, “Skabaretch”, andrà in scena questa sera, giovedì 27 dicembre, alle 18, mentre il secondo, dal titolo “Iscaminaut o del figlio improdigo”, domenica 30 alla stessa ora. Entrambi gli show si terranno nell’aula consiliare.

Con Iscaminaut I Barbariciridicoli propongono ancora una volta temi di scottante attualità, attraverso una piccola ma ben congegnata piece che mira a divertire, a emozionare e a far riflettere.

Due “normali” genitori aspettano con ansia il ritorno dell’unico figlio, partito a Roma per l’università. La sostenuta e frenetica gioia familiare per il rientro, strutturata secondo lo stile umoristico della commedia, incarnato in particolare dall’esilarante personaggio di “Marirosa Infiorita”, lascerà alla fine il posto al dramma che scatena il coming out del ragazzo, che ha deciso di rivelare ai genitori la propria omosessualità: di fronte allo squarciamento del muro dell’ipocrisia e della convenzione sociale, le smancerie e le sdolcinatezze largamente profuse al momento del ricongiungimento familiare lasciano il posto all’inaspettato e deciso rifiuto dei due genitori, che rivelano una mentalità reazionaria e omofoba, assolutamente chiusa ed incapace di riconoscere e accogliere la diversità. Le risate affievoliscono progressivamente per dare spazio a un dramma ad alta intensità emotiva, che precipita in un finale tragico e di denuncia.

Nella ormai collaudata forma della commedia tragica, lo spettacolo originariamente scritto in limba, è stato trasposto, ai fini di un’ampia comprensibilità, in un italiano “aggredito” e fortemente contaminato da accentuazioni, espressioni e intercalari della lingua sarda, per cui si è di fronte a una rappresentazione assolutamente e autenticamente sarda, ma comprensibile e fruibile da tutti.

L’ossimoro del titolo (Iscaminaut addensa la fonia di due termini di significato diametralmente opposto, l’inglese coming out e il sardo iscaminau, deviato) e del sottotitolo (la declinazione del neologismo improdigo raddoppia l’ambiguità del riferimento biblico) riflette pienamente lo spirito dell’opera, che intende rilevare le contraddizioni di una società in cui le spinte libertarie convivono e configgono fortemente con le fobie e le catene della discriminazione e delle convenzioni sociali.

Unica compagnia teatrale in Sardegna e tra le poche in Italia a fare autentico teatro di improvvisazione, con Skabaretch vi presenta il frutto più maturo di un percorso di ricerca applicato al teatro comico, che ha portato all’elaborazione di uno spettacolo estremamente originale, soprattutto dal punto di vista formale, fondato com’è su tecniche assolutamente inedite ed esclusive quali la pantomima sonora (un attore interpreta la scena mimicamente, mentre un altro ne interpreta, solo con l’uso della voce, l’intera colonna sonora) e la scena in ostrogotzo (recitata cioè in una lingua del tutto inesistente e inventata, secondo una tecnica che intende porsi come lo sviluppo coerente ed estremo del gramelot di Dario Fo).

Richiamando le parole sketch e cabaret, entrambe sinonimi di un teatro di genere umoristico fondato sulla parola, sul ritmo e sulla varietà, Skabaretch è uno spettacolo divertente e esilarante, che mira a costruire un rapporto coinvolgente con gli spettatori attraverso una serie di sketch, improvvisazioni e animazioni teatrali, che naturalmente saranno anche in lingue più “ortodosse” quali il sardo e l’italiano, e che vedranno il coinvolgimento diretto del pubblico, che, in un intento di “democratizzazione” dell’esperienza teatrale, sarà scardinato dalla sua posizione passiva di spett-attore e di mero fruitore della rappresentazione.

Gli spettatori infatti saranno impegnati nell’esecuzione di alcuni semplici giochi teatrali (Il gioco dei mimi, i Barzellett-attori, Il pranzo è servito, etc) e parteciperanno direttamente alla realizzazione di alcune scene teatrali, coadiuvati dagli attori della Compagnia.

A condurre lo spettacolo, presentandolo e intrattenendo variamente il pubblico, sarà IPPI - IPPI (Improbbabbile PPresentattricce Improvvisattricce), al secolo l’attrice Valentina Loche, che, appunto nei panni di una svarionata soubrette nazional-campidanese, introdurrà i vari sketch della serata, che saranno determinati dall’estrazione a sorte (a vista, davanti al pubblico) di apposite carte teatrali, contenenti le indicazioni e gli elementi essenziali (personaggi, caratteri, azioni, ambienti, oggetti, temi, etc) per l’improvvisazione delle scene che verranno rappresentate, oppure potranno essere degli sketch di bandiera, ovvero dei brani già collaudati ma recitati a soggetto e sempre con il coinvolgimento del pubblico.