Fiamme in cucina, salve due persone grazie ai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco intervengono in via Cagliari per l'incendio sul tetto di una abitazione

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, a Maracalagonis, per l'incendio di un abitazione di due piani. La sala operativa del 115, ricevuta la prima chiamata, ha tempestivamente inviato la squadra di pronto intervento con tre automezzi, un Aps (Autopompa serbatoio), una autoscala e il supporto di un Abp (autobotte Pompa), che all'arrivo sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

L'incendio ha coinvolto alcuni arredi all'interno di due stanze al secondo piano e danneggiato completamente il tetto in legno. Nessuna persona è rimasta coinvolta, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due persone, mentre le cause del rogo sono in fase di accertamento.