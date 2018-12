Bastione ‘sfregiato’, il triste scenario che non ha fine: “Scritte spray e degrado”

Mannino: “Il gesto di idioti puri che non può passare inosservato, ma l’avevamo detto dal principio che non era una scelta saggia posizionare pannelli di plexiglas”

Di: Alessandro Congia

Non accenna a placarsi il modus operandi dei vandali che, nottetempo, scelgono di devastare il monumento di piazza Costituzione: “Il comportamento dei nuovi barbari è ingiustificabile – afferma il consigliere comunale di Fratelli D’Italia, Pierluigi Mannino - ma la colpa principale è di chi ha deciso di dar vita a simili interventi. I primi vanno perseguiti, una volta individuati, e i secondi, già individuati e individuabili, devono rendere conto delle loro scelte barbare. E non si nascondano dietro il gesto degli idioti di turno perché sono istigatori e complici. Noi avevamo detto da subito che non era una scelta saggia posizionare pannelli di plexiglas, loro, “i so tutto io”, prima ne hanno negato la presenza poi hanno fatto finta di niente. E hanno anche il coraggio di parlare di qualità nelle progettazioni... se questo è ciò che intendono, vadano pure a casa. Non ci mancheranno”.