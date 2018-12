Nuovo successo per “Rochitas in festa”

Centro storico strapieno di visitatori per la manifestazione voluta dal Comune

Di: Antonio Caria

Si può tranquillamente dire che l’edizione 2018 abbia fatto registrare un salto di qualità per “Rochitas in Festa”. Una scommessa vinta, quella di ampliare la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Thiesi in collaborazione con la Proloco, la Fondazione Aligi Sassu, l’Istituto comprensivo e l’Istituto tecnico, la cooperativa Siendas, altre associazioni e comitati locali e con il finanziamento dell’assessorato regionale al Turismo, per l’arco di due giornate.

L’altra quella di essere riusciti ad inserirla nel circuito dei grandi eventi della Regione Sardegna. Fin dalla prima serata, il centro storico è stato preso d’assalto da un gran numero di visitatori che, tra le vie e gli spiazzi riscaldati dai falò, hanno potuto degustare le varie prelibatezze locali. Il tutto impreziosito da spettacoli musicali itineranti.

Tra gli eventi collaterali, una mostra fotografica sul territorio allestita nella torre prigione, mentre un percorso turistico coordinato dalla cooperativa Siendas ha permesso di approfondire la conoscenza del paese e della sua storia.

Inoltre è stato possibile visitare il Museo Aligi Sassu, un vero scrigno che costudisce una ricca collezione di opere del grande artista, originario di Thiesi.

Nei locali dell’antico Monte Granatico, dove è stata allestita una mostra d’artigianato, l’ artista Pina Monne ha guidato i bambini in un simpatico laboratorio di ceramica. Tra gli appuntamenti più seguiti c’è stato il reading letterario in lingua sarda a cura dello sportello linguistico comunale e dei bambini dell’Istituto comprensivo, che ha fatto registrare un pienone in piazza Eleonora d’Arborea, dove molto seguita è stata anche l’esibizione del gruppo folk femminile “Sas maestralinas”. Importanti spazi sono stati riservati ai più piccoli.

L’occasione è stata propizia anche per parlare di idee e prospettive del Meilogu nel corso di un convegno che si è tenuto nel pomeriggio di sabato 22 dicembre nella Sala Sassu.