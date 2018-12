Tragedia a Bauladu: cade nel camino e muore carbonizzato

La vittima è un 70enne con problemi di deambulazione

Di: Redazione Sardegna Live

La comunità di Bauladu è sconvolta per la morte di un 70enne che ha perso la vita dopo essere caduto dentro il camino della sua abitazione.

La vittima, Valerio Serra, aveva problemi di deambulazione e una volta caduto nel fuoco non è riuscito a rialzarsi. L'uomo viveva da solo in via Grazia Deledda, seguito dai servizi sociali del comune e da una badante. Proprio quest'ultima lo ha trovato questa mattina privo di vita dando l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi.