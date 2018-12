“Se non piove”: in piazza Santa Caterina la mini rassegna di Teatro di strada

Gli appuntamenti sono in programma oggi e il 5 gennaio

Di: Antonio Caria

Prosegue la mini rassegna "Se non piove”, nata dal successo di quattro spettacoli di artisti argentini e italiani già organizzati nei mesi scorsi da Gurdulù Teatro e BirrAjò Sassari, in programma in piazza Caterina.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sassari, è realizzata anche grazie al sostegno del pubblico che se apprezzerà i lavori proposti potrà contribuire con libere offerte nel cappello.

Oggi 27 dicembre dalle 19.00, la compagnia napoletana Teatro del Sottosuolo proporrà “Hope hope Hoplà”, con il duo di clown “I Nipoti di Bernardone”: Pasquale Imperiale e Vincenzo De Rosa.

La rassegna si chiuderà sabato 5 Gennaio, sempre alle 19.00, con lo spettacolo di Gurdulù Teatro “Com'è nato il Giullare?” di e con Maurizio Giordo . La giullarata presentata in dialetto portotorrese e italiano è tratta, tradotta e liberamente ispirata da “Mistero Buffo” di Dario Fo.