Il Palazzetto dello Sport a Buccianu Sanna

La cerimonia d’intitolazione si terrà sabato 29 dicembre alle 15.30

Di: Antonio Caria

Si terrà sabato 29 dicembre la cerimonia di intitolazione del Palazzetto dello Sport di Ploaghe a Sebastiano “Buccianu” Sanna, scomparso prematuramente nel lontano 1979.

Giovane promessa della pallacanestro, Sanna era a Ploaghe l'8 marzo del 1959. Dopo tre anni di scuola professionale, decise di interrompere gli studi per aiutare il padre nella gestione del mulino di famiglia, ma aveva una sola grande passione: il basket. Così nel tempo libero, proprio nel palazzetto che verrà a lui intitolato, giocava e si allenava con impegno e abnegazione diventando una piccola star locale tanto da attrarre le attenzioni sia di alcuni importanti club sia della zona, come la Demones di Ozieri che all'epoca era in serie C, sia di alcune squadre del “continente”, nelle quali non approdò presumibilmente per ragioni logistiche.

Un incidente stradale se lo portò via la notte del 14 ottobre del 1979, a soli vent'anni, mentre accompagnava con altri compaesani un amico di Viddalba a casa sua, un incidente stradale ne ha segnato la sorte. Uno shock per tutta la comunità ploaghese che negli anni ha continuato a ricordarlo con una serie di attività fra cui la più importante il “Memorial Buccianu Sanna”, che ha visto nelle sue edizioni, passare per il parquet ploaghese alcune delle principali squadre di basket italiane ed europee. La cerimonia di intitolazione, voluta dall’Amministrazione comunale, inizierà alle 15.30 quando verrà scoperta la targa commemorativa. Previsti i saluti delle autorità fra cui quelli dell'assessore allo Sport Gerolamo Masala, che ha promosso l'evento con i familiari, del sindaco Carlo Sotgiu ed altri rappresentanti del territorio.

Seguirà alle 16.30 Minibasket 2011-2013, alle 17.00 Minibasket 2010, alle 17.30 Esibizione Dinamo Lab, alle 18.15 Basket Nulvi vs Balai-Tissi (Under 14 femminile), alle 19.00 Minibasket 2003-2009 e alle 19.30 l’esibizione delle "Vecchie Glorie" di Ploaghe.