Incidente a Villaputzu: 92enne all'ospedale dopo scontro con auto

Era a bordo del suo mezzo, un motocarro Ape, quando è stato travolto da una Renault. E' stato ricoverato al Brotzu con diverse ferite

Di: Giammaria Lavena

Questo pomeriggio a Villaputzu un 92enne pensionato è rimasto ferito a seguito di uno scontro fra motocarro Ape e un'auto condotta da un compaesano e coetaneo. L'anziano, soccorso e trasferito al Brotzu in ambulanza, ha riportato ferite al capo e in altre parti del corpo. La prognosi è legata agli accertamenti in corso nel reparto di Chirurgia del nosocomio cagliaritano.

Questi, nell'immettersi sulla carreggiata è stato travolto da una Renault. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito e della Stazione di Villaputzu.

I militari stanno cercando di ricostruire le dinamiche e di stabilire eventuali responsabilità. Sul posto anche i Vigili del fuoco di San Vito, che hanno bonificato la strada dopo la fuoriuscita di carburante dal mezzo del malcapitato.