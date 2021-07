Diciotto incendi oggi nell'Isola, bruciati oltre 31 ettari

Quattro di questi hanno richiesto l'intervento del Corpo forestale

Di: Giammaria Lavena

Oltre 31 gli ettari di terreno sono andati in fiamme oggi in Sardegna, dove si contano 18 incendi, quattro dei quali hanno richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. In particolare a Ussana, vicino alla strada statale 128, si sono levati in volo tre elicotteri del Corpo forestale, ma le fiamme sono riuscite a bruciare circa 10 ettari di incolti e colture agrarie.

Un grosso ha interessato anche il territorio Villanovafranca, nel Medio Campidano, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu e di Sorgono. Qui l'incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari di incolti e colture agrarie.

Fiamme anche a Galtellì, dove è andata distrutta una superficie di circa 0,5 ettari di zone agricole ed è intervenuto un elicottero, e a Loceri, dove sono intervenuti altri due velivoli. L'incendio ha percorso circa 1 ettaro di bosco a macchia e sughera.