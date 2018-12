Migliaia di persone alla marcia silenziosa per Michela

Il sindaco Mario Bruno: "Ci impegneremo per assicurare un futuro ai suoi figli"

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di oggi la città di Alghero si è ritrovata tutta unita in una marcia silenziosa espressione di vicinanza, di affetto e solidarietà verso la famiglia di Michela e soprattutto dei due figli che non potranno essere e non saranno, anche nelle parole del sindaco della città, lasciati soli.

Il grande albero di Natale di Porta a Terra è stato spento quando il corteo è partito dalla sede del Comune in direzione di via Vittorio Veneto dove, davanti alla casa di Michela Fiori, sono stati deposti dei fiori.