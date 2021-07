A fuoco una Jeep Wrangler

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 7.15 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via dei Ginepri ad Abbiadori, località del Comune di Arzachena, per spegnere un incendio divampato da un’autovettura.

La squadra ha provveduto ad estinguere subito le fiamme propagatesi dal vano motore della Jeep Wrangler, per poi mettere in sicurezza l'area dell'intervento.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.