Sicurezza stradale a Sassari. Ecco le postazioni degli autovelox dal 1 luglio al 8 agosto

Quest’anno i controlli di velocità hanno fatto registrare a oggi già 336 violazioni limiti di velocità per un totale di 18 patenti ritirate

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue senza soluzione di continuità l’operazione Trasparenza avviata dal Comando di Polizia Locale di Sassari partita febbraio.

Dal 1 luglio al 8 agosto i dispositivi rivolti a contrastare le condotte maggiormente pregiudizievoli per la sicurezza saranno presenti, oltre che nelle strade del centro urbano più esposte al rischio di incidentalità, anche lungo le direttrici di traffico di collegamento tra la città e le località costiere. I controlli si svolgeranno in via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Don Sturzo, via Prati, sull’ex s.s. 131, in località Ottava, in via Domenico Millelire, sulla S.P. 18 Bancali, a Palmadula – S.P. 4 S.P. 18, in via Buddi Buddi e sulla S.P. 42 Campanedda.

Gli agenti, attraverso il telelaser, verificheranno il rispetto dei limiti di velocità; il telelaser si differenzia dal più conosciuto autovelox per le modalità di accertamento delle condotte illecite e per le modalità di contestazione delle violazioni; attraverso questo strumento gli agenti accertano la velocità prima che i veicoli raggiungano la postazione di polizia locale e ciò permette di contestare immediatamente la condotta illecita, il trasgressore prende consapevolezza della condotta trasgressiva e allo stesso tempo gli si consente di eccepire giustificazioni.

I dati. Quest’anno i controlli di velocità hanno fatto registrare a oggi già 336 violazioni limiti di velocità, 18 patenti ritirate, 2 patenti straniere non convertite. Le sanzioni sono state elevate in via Predda Niedda (138), via Buddi Buddi (135), via Millelire (38), Ottava - ex. SS131 (25).

Con l’operazione Trasparenza l’Amministrazione vuole puntare sulla prevenzione per arginare una delle principali cause scatenanti gli incidenti stradali; attraverso la preventiva comunicazione delle strade in cui saranno effettuati i controlli di velocità si punta al contenimento di questo fenomeno, rendendo coscienti i concittadini della necessità di rispettare il codice della strada e attraverso esso i diritti di tutti.