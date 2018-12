Un mare di solidarietà con i Babbi Natale in corsa al Poetto

La bellissima iniziativa ha riscosso un notevole successo: la gara di solidarietà era dedicata alla raccolta fondi per la creazione di tre Punti Rosa a Cagliari

Di: Alessandro Congia

Un appuntamento, quello della 5^ edizione di Babbi Natale in corsa sul lungomare del Poetto, che ha dato un risultato prestigioso. Circa 250 i partecipanti, l'iniziativa solidale era finalizzata alla raccolta fondi per la creazione dei Punti Rosa per l'allattamento dei bambini in tre strutture cittadine dell'Azienda Tutela Salute Sardegna. La competizione non agonistica di diecimila passi, aperta a tutti, adulti e bambini, è stata organizzata dal Centro Sportivo Italiano Cagliari, in collaborazione con Lukarun.

Sin dalla prima edizione, Babbi Natale in corsa ha dedicato la gara di solidarietà per specifiche finalità di beneficenza: nel 2014 e nel 2015 con la raccolta fondi per la preparazione dei pasti natalizi per la Mensa della Caritas di Cagliari; nel 2016 per #unGolperRipartire, la campagna di solidarietà nazionale promossa dal Centro Sportivo Italiano a favore della ripresa dello sport nelle zone colpite dal sisma di quell'anno e nel 2017 per l’acquisto di un defibrillatore.

Per questa 5^ edizione di “Babbi Natale in corsa” l'impegno è stato dedicato al benessere delle famiglie, in particolar modo alle mamme e ai loro bambini. Con la raccolta fondi si potranno acquistare poltrone e fasciatoi per la creazione di Punti Rosa che daranno la possibilità alle mamme di allattare, cambiare e accudire i bambini in un ambiente attrezzato. I Punti Rosa per l'allattamento saranno realizzati presso tre strutture dell'Ats Assl Cagliari: ufficio ticket Area Vasta di via Romagna, Servizio Igiene e Sanità pubblica (servizio vaccinazioni) di via Sonnino e Reparto Ginecologia e Ostetricia P.O. SS. Trinità.

Oltre alla raccolta fondi, al termine della gara è stato assegnato un premio per la partecipazione al Babbo Natale più originale. Il premio è stato messo in palio e offerto dalla Direzione dello stabilimento Il Lido di Cagliari e consiste nell'abbonamento di un mese per una cabina di terza categoria da utilizzare nell'estate 2019.