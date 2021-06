Cantieri edili fermi dall'1 al 20 agosto a Olbia per favorire vacanze tranquille

L'ordinanza del sindaco Nizzi strizza l'occhio ai turisti

Di: Redazione Sardegna Live

Stop ai cantieri edili dall'1 al 20 agosto a Olbia per garantire vacanze tranquille e silenziose ai turisti che hanno scelto di soggiornare in città e a Porto Rotondo. Lo dispone l'ultima ordinanza firmata dal sindaco Settimo Nizzi.

"L'andamento della pandemia, nei mesi passati, ha imposto un rallentamento sostanziale a tutti i comparti dell'economia, in particolare a quello edile. È nostra intenzione - sottolinea il primo cittadino - favorire la piena ripresa delle attività, senza per questo dimenticare la forte vocazione turistica del territorio. Per questo abbiamo previsto uno stop ai lavori edili privati nel centro storico cittadino e a Porto Rotondo nel periodo 1-20 agosto. Ricordiamo che due anni fa, nel 2019, le imprese del settore si sono fermate per due mesi interi, luglio e agosto. Quest'anno, così come lo scorso anno, il lasso di tempo sarebbe troppo ampio e riteniamo che la soluzione trovata riesca a conciliare le diverse necessità".

Oltre alla sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata, le aziende interessate dovranno lasciare libere da materiali da costruzione marciapiedi e strade precedentemente occupati per le attività, anche se autorizzate, e restituirle all'uso pubblico. Sono esclusi da tali obblighi le attività che riguardano la cura del verde e i cantieri edili relativi alle opere pubbliche.