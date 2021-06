Incendio a Sestu coinvolge una struttura mezzi e attrezzi agricoli

I Vigili del Fuoco sul posto per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, dalle 15:00 circa impegnati per un incendio di vegetazione che ha coinvolto una struttura, dei mezzi agricoli e attrezzature. Le fiamme si sono sviluppate in una zona rurale della località "Rio Sa Canna" in territorio del comune di Sestu CA.

Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco all'arrivo sul posto con un'autopompa e un'autobotte hanno tempestivamente montato una distesa di manichette antincendio in dotazione, e con lance e naspi provveduto ad operare per spegnere le fiamme nella struttura coinvolta, dove sono andati in fiamme materiali vari, un motozappa, un carrello per uso agricolo e attrezzi vari da lavoro.

Tra le fiamme è stata localizzata una bombola di GPL, raffreddata e messa in sicurezza. Un'altra squadra con un automezzo fuoristrada, dotato di modulo antincendio boschivo, ha operato d'interfaccia con gli uomini del del Corpo Forestale Regionale e una squadra di Volontari della Protezione Civile per spegnere il rogo di vegetazione dove le fiamme si sono propagate nei terreni adiacenti per oltre tre ettari.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo congiuntamente agli uomini del Corpo Forestale Regionale.