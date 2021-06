Stagione estiva: controlli della polizia locale nelle spiagge a Sassari

Pattuglie in divisa e in borghese anche per evitare furti di sabbia

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Polizia locale di Sassari vigileranno sull'estate in spiaggia. Il nucleo "Litorali sicuri" del Comando di via Carlo Felice garantirà infatti per tutta la stagione la sicurezza su tutti gli arenili sassaresi: le tre Bandiere Blu Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas. E anche Fiume Santo, Stagno di Pilo e Argentiera saranno pattugliati da agenti appositamente equipaggiati.

In particolare saranno svolti servizi in borghese per contrastare condotte illecite quali il furto di sabbia e di conchiglie. Saranno rafforzate le attività di vigilanza stradale nelle aree costiere e nelle aree boschive per assicurare la fluidità della mobilità veicolare e, attraverso la repressione della sosta selvaggia, assicurare la percorribilità della viabilità di accesso al mare ai mezzi di emergenza e di soccorso.

Oltre ai controlli della Polizia locale, il Comune di Sassari ha disposto una serie di servizi per la stagione balneare come il salvamento a mare, affidato con bando pubblico alle associazioni Vosma e New Life, le docce pubbliche, le strutture necessarie per garantire l'accesso alle spiagge alle persone con disabilità, i parcheggi, le zone riservate ai bagnanti che vogliono trascorrere le ore al sole con i loro cani (Fiume Santo e Porto Ferro), la pulizia degli arenili.

Sottoscritta anche una convenzione con il Consorzio di Bonifica della Nurra che ha realizzato e messo a disposizione delle squadre impegnate nella lotta agli incendi tre punti di approvvigionamento idrico nell'agro (Palmadula, Tottubella, Monte Rosè) riservati ai mezzi antincendio che operano nel territorio della Nurra.