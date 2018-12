Allarme a Cagliari, scomparsa bimba nomade

La denuncia dei genitori, una coppia rom

Di: Redazione Sardegna Live

E' allarme a Cagliari, dove si sono perse le tracce di una bimba di un anno e mezzo. La denuncia è stata data dai genitori, una coppia rom, convinti che la piccola fosse rimasta intrappolata in un furgone distrutto nell'incendio scoppiato in località Giorgino.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno escluso che qualcuno potesse essere rimasto all'interno del mezzo andato in fiamme. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra volante, della Mobile e della Scientifica e un'ambulanza del 118.

Le ricerche della bambina sono proseguite fino alle tre di questa notte. I genitori e i quattro fratellini della bimba sono stati accompagnati in Questura per cercare di far luce sull'accaduto.