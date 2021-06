Quartu. Trattamento di disinfestazione contro le blatte

I cittadini residenti nelle vie interessate dal trattamento di disinfestazione sono invitati a seguire precise prescrizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Il personale tecnico della PROSERVICE, incaricato dal Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari, ha verificato la presenza di blatte e procederà ad eseguire un intervento di trattamento di disinfestazione, in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria, nelle vie sotto elencate e secondo il calendario indicato.

Lunedì 19/07/2021, dalle ore 08.00 circa

Via Gramsci (tratto compreso tra via Boccherini e via Mascagni); Via Mascagni (tratto compreso tra via Gramsci e via Nenni); Via Lanusei (angolo via Alghero); Via Svezia; Via Firenze (angolo via Milano); Via Svizzera (tratto compreso tra via Grecia e via Finlandia); Via De Cristoforis (tratto compreso tra via Settembrini e via Vico); Via Novaro (tratto compreso tra via Verga e via Leopardi); Via Cagliari (tratto compreso tra via Sardegna e via Dante); Via Palestrina (tratto compreso tra via Parini e via Boito); Via Sardegna (tratto compreso tra via Amendola e via Guerrazzi); Via Tiziano (tratto compreso tra via Napoli e via E. D'Arborea); Via Diaz (tratto compreso tra via Messina e via Mentana); Via Bologna; Via Strauss.

L’intervento di disinfestazione verrà eseguito dagli operatori della Ditta Proservice secondo le seguenti modalità:

Affissione dei cartelli di preavviso per la popolazione (n. 5 giorni prima rispetto alla data prestabilita per l’intervento);

Intervento con un Automezzo Attrezzato.

La metodologia usata per il suddetto intervento non creerà alcun disagio per la viabilità e pertanto non è necessario il supporto degli agenti della Polizia Locale.

I cittadini residenti nelle vie interessate dal trattamento di disinfestazione sono invitati a seguire le seguenti prescrizioni: