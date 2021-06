Vaccini, quasi 18mila dosi in 24 ore

Il totale delle somministrazioni nell’Isola attorno a quota 1,4 milioni

Di: Redazione Sardegna Live

Nell'ambito della campagna vaccinale anti-Covid in Sardegna, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 17.799 dosi, di cui 14.013 richiami e 3.786 prime dosi.

Le inoculazioni complessivamente effettuate nell'Isola, stando ai dati ministeriali, arrivano così a quota 1.361.238, delle quali 895.826 prima dose o monodose che hanno interessato la metà della popolazione residente.

Il totale delle dosi consegnate ammonta a 1.519.077: la percentuale delle dosi somministrate è dell'89,6%.

Da ieri hanno preso il via le prenotazioni per gli over 12.