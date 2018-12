Incidente mortale col trattore: assessore comunale di Siligo muore schiacciato

La tragedia ieri pomeriggio, sul posto il 118 e le forze dell’ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale ieri pomeriggio nelle campagne di Banari. A perdere la vita Antonio Maria Zoroddu, 57 anni, assessore della Giunta comunale di Siligo, è morto schiacciato dal suo trattore, in un podere a pochi chilometri dal centro abitato.

Intervenuti i vigili del fuoco di Sassari per estrarre il corpo da sotto il mezzo pesante, ma sono risultati inutili i soccorsi da parte del 118. Per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Zoroddu era molto stimato e conosciuto nel Meilogu: al Comune di Siligo ricopriva la carica di assessore con deleghe alle Attività produttive, Edilizia privata e manutenzioni, Agricoltura, Viabilità rurale e decoro urbano, energie alternative.

Il presidente della Regione Pigliaru e l’intera giunta regionale ha espresso il cordoglio ai familiari, alla giunta comunale di Siligo e all’intera comunità del Meilogu, appena appresa la notizia del terribile incidente che è costata la vita a Zoroddu.

L’assessore regionale degli Enti locali Cristiano Erriu: “Il suo impegno nelle istituzioni rimarrà nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”.

I carabinieri indagano per stabilire le cause dell’incidente.

