Nuova rotta di Transavia tra Cagliari e Parigi Orly

Di: Redazione Sardegna Live

Il 1 luglio Transavia inaugurerà la sua rotta Cagliari-Parigi Orly. "Con questa nuova destinazione - si legge in una nota diffusa da Sogaer, società che gestisce lo scalo di Elmas -, la compagnia low cost del gruppo Air France risponde alle aspettative della clientela sarda che questa estate vorranno scoprire la capitale francese".

La prima rotazione operata dalla compagnia consentirà ai passeggeri isolani di raggiungere Parigi da domani, con il volo in partenza alle ore 20:25.

"L’apertura di questa nuova rotta offrirà ai viaggiatori isolani la possibilità di raggiungere Parigi e la sua regione in modo rapido ed economico - comunica ancora Sogaer -. Dopo i lunghi mesi di chiusura al turismo, infatti, la capitale francese potrà essere raggiunta in solo 1 ora e 15 minuti di volo da Cagliari".

All’arrivo all’aeroporto di Cagliari, l’equipaggio festeggerà l’inaugurazione della rotta con il tradizionale taglio del nastro. La rotta "apre ai parigini nuove opportunità per visitare la Sardegna e aiuterà a sviluppare il turismo locale".

"Siamo felici di inaugurare questa nuova rotta tra Cagliari e Parigi. Questo nuovo servizio consentirà ai viaggiatori di apprezzare le loro vacanze a Parigi e allo stesso tempo di beneficiare di un’offerta low cost di qualità." ha commentato Nicolas Hénin, Chief Commercial Officer di Transavia France.

David Crognaletti, Chief Commercial Officer di SOGAER, ha dichiarato: "Questa nuova rotta rappresenta una grande soddisfazione per l’Aeroporto di Cagliari. Diamo il benvenuto a Transavia, un nuovo operatore estremamente importante per il nostro scalo, a conferma della forte ripresa del traffico e del turismo nel Sud Sardegna in questa stagione estiva 2021".

Questa estate, Transavia opererà due voli alla settimana (ogni giovedì e sabato) tra Cagliari Elmas e Parigi Orly con tariffe a partire da 29 euro per il biglietto di sola andata. I biglietti sono in vendita su transavia.com. Per offrire ai clienti maggiore flessibilità nella pianificazione dei loro viaggi, Transavia sta offrendo un servizio di riprogrammazione delle date di volo senza costi aggiuntivi (ad eccezione dell’eventuale differenza tariffaria). I viaggiatori potranno modificare i loro biglietti fino a 2 ore prima del volo. Grazie a Travel Insurance, la copertura Covid-19 è inclusa in tutti i pacchetti assicurativi offerti al momento della prenotazione dei biglietti con Transavia, in modo che i passeggeri possano viaggiare in tutta tranquillità.