“Aspettando il Natale” oggi a Cossoine

L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale

Di: Antonio Caria

Si terrà oggi 23 dicembre dalle 15.30 alle 19.30, in corso Vittorio Emanuele (angolo via Nurra) a Cossoine, “Aspettando il Natale” promossa dall’Amministrazione comunale.

Come specificato nella locandina «Babbo Natale riceverà le lettere dai bambini e farà tante foto con loro e le nataline distribuiranno tante caramelle a tutt!!! Il Simpatico elfo magico farà magie e giochi come tombolone gigante, il gioco dell’oca natalizia, indovinelli, bolle di sapone e sculture di palloncini». In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al Centro sociale.