Colpisce donna con un casco e tenta di stuprarla, messo in fuga a Sassari

Medico aggredito alle spalle da un malintenzionato nella notte. La donna è riuscita a reagire mettendo in fuga il maniaco

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora un tentato stupro a Sassari. Una donna di 35 anni sarebbe stata aggredita alle spalle e scaraventata a terra da un giovane che l'avrebbe poi minacciata con un casco da motociclista colpendola una volta finita sul marciapiede. Poi avrebbe provato a violentarla.

E' accaduto alcuni giorni fa, attorno all'una del mattino in corso Angioy. La vittima, un medico di 35 anni in servizio all’ospedale civile di Sassari, ha prontamente reagito urlando e opponendosi alla violenza mettendo così in fuga il malintenzionato e riuscendo a dare l'allarme.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Squadra Volante e gli uomini della Squadra Mobile.

Gli investigatori stanno lavorando per risalire al responsabile dell'aggressione che, secondo quanto emerge, avrebbe provato ad aggredire una seconda donna la stessa notte. Questa, dopo essere stata abbordata, resasi conto della situazione di pericolo sarebbe riuscita a scappare senza subire alcuna conseguenza.