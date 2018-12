Paolo Fresu, il Gospel e l'animazione per bambini per il Natale ad Alghero

Gli eventi che fanno parte di “Més que un Mes”

Di: Antonio Caria

Alghero si prepara a festeggiare il Natale con un ricco programma di eventi che fanno parte di “Més que un Mes”.

Si comincerà oggi alle 11.30 con Benvenguts a la Plaça de Santa Maria: musica, aperitivi e ristorazione a cura del Comitato Plaça de Santa Maria e dall'Associazione Commercianti e Residenti in Piazza Civica.

Al pomeriggio dalle 16.30 e alle 20.30, in Piazza Sulis proseguirà l'appuntamento con Jingle Baseball, animazione e sport per bambini a cura della Tigri baseball e della Catalana baseball.

Dalle 18.00 alle 20.00, invece, andrà in scena lo spettacolo musicale con il maestro Raimondo Dore e la sua Musica dai Balconi che vedrà musicisti suonare da balconi che si affacciano su Piazza Civica, Via Simon, Piazza Sventramento e Via Carlo Alberto.

Dalle 18.30 partirà il concerto itinerante “Cori di Natale” a cura del Coro dei Monelli del Coro Polifonico Incantos di Olmedo e del Coro Logudoro di Usini, con partenza partenza dal piazzale del Quarter, dove è allestito il grande presepe di Padre Rino Zunnui, per attraversare le vie del centro.

Alle 18.00, nella borgata di Fertilia, avrà luogo “Cants de Llum, Cants de Nadal” presso la Chiesa di San Marco

Alle 19.00, presso la banchina Dogana sarà inaugurato un allestimento natalizio su vela latina a cura dello Studio di Architettura Dejana – Fiamma. Il clou sarà alle 21.00 21, nella Cattedrale di Santa Maria con “Back to Bach”, concerto Jazz con Paolo Fresu e i virtuosi italiani a cura di Bayou Club Events e Jazz Alguer.

Domani alle 23.30, sempre in Cattedrale, si ripeterà il rito del Canto della Sibilla, patrimonio dell'umanità Unesco, a cura del Coro Polifonico Algherese. Doppio appuntamento per mercoledì 26 dicembre, con il tradizionale concerto gospel con il gruppo Gospel Uni.Sound alle 18.00 e alle 21.01 presso il Teatro Civico, curato dell'Associazione Culturale Music & Movie. Prevendita per il concerto Gospel presso InfoAlghero ( ex Casa del Caffè ).

Intanto proseguono le mostre Nuragici a Lo Quarter, Il Conservatore a Casa Manno, La Rivolta di San Valentino nella Torre di San Giovanni e il presepe in movimento di Padre Rino Zunnui a Lo Quarter.