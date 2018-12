Il “Treno della Memoria” per i giovani sennoresi

Adesioni entro l’8 gennaio alle 12.00

Di: Antonio Caria

L’educazione dei giovani alla conoscenza della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, alla partecipazione attiva e responsabile sul proprio territorio e all'impegno nel quotidiano.

È questo l’obiettivo principale del progetto “Promemoria_Auschwitz 2019. Viaggi della memoria”, promosso e finanziato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sennori e realizzato in collaborazione con l’ARCI Sardegna e l’Associazione Deina.

Il progetto è diviso in una parte formativa sui temi della memoria, della storia e della testimonianza: un viaggio in treno a Cracovia per visitare i campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau e una di restituzione e di impegno successivo rivolto alla grande tematica della negazione dei diritti fondamentali.

I giovani residenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, dovranno presentare la domanda attraverso un apposito che potrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica protocollo.sennori@pec.comunas.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le 12.00 del 8 gennaio 2019. La modulistica è disponibile al seguente link: http://www.comune.sennori.ss.it/index.php/tzente/articoli/463.