Al D’Aquila un defibrillatore in onore di Maurizio Crepaldi

Il noto e stimato ginecologo cagliaritano morì il 23 ottobre scorso a causa di un infarto

Di: Alessandro Congia

L'apparecchio è stato donato dagli informatori scientifici del Farmaco della Sardegna: oggi più che mai, è uno strumento importante che in molti casi consente di intervenire tempestivamente per salvare una vita umana.

Il dottor Crepaldi, (nella foto in alto a sinistra), morì mentre passeggiava sul lungomare del Poetto, il suo cuore smise di battere a causa di un fatale infarto: il defibrillatore è stato installato nello stabilimento balneare D’Aquila di Cagliari durante una cerimonia ufficiale svoltasi questa mattina tra lacrime e commozione di chi lo conosceva e lo stimava come persona per bene.