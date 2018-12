Rissa con coltello, guardia giurata disarma un aggressore ubriaco

Provvidenziale l’intervento del vigilantes della Coop Service, Matteo Cossu. Sul posto quattro Volanti della Polizia

Di: Alessandro Congia

Erano da poco trascorse le 22.15 quando al pronto soccorso del Santissima Trinità, a Is Mirrionis si scatena il panico. Nella sala d’aspetto, affollata di pazienti, c’è anche un clochard sotto l’effetto di alcool in cerca di riparo e un ragazzo giunto pochi minuti prima al nosocomio ferito da un'arma da taglio per un episodio avvenuto poco prima nel quartiere Marina.

Improvvisamente, non si sa bene ancora per quale motivo, il senzatetto ha estratto un coltello a serramanico e ha cominciato ad inveire sul giovane che attendeva sanguinante il proprio turno: tra i due è nata una violenta scazzottata e le urla delle persone che hanno assistito impietrite alla scena hanno immediatamente attirato l’attenzione della guardia giurata di turno.

Constatato quanto stava accadendo, Matteo Cossu della vigilanza Coop Service ha subito cercato di separare i due che si azzuffavano ed è riuscito a disarmare a fatica l’aggressore. Tra i presenti, qualcuno ha poi dato l’allarme al 113 e in pochi minuti al nosocomio sono arrivati quattro equipaggi della squadra Volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo.

Gli agenti hanno ammanettato l’uomo e l'hanno portato in Questura. Poteva andare molto peggio, una signora è svenuta e gli altri pazienti terrorizzati hanno raccontato ai poliziotti l’assurdo episodio.