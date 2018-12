Una rete Hot Spot Wi-Fi per l’accesso gratuito alla rete internet

Il segnale sarà disponibile in piazza Antonio Solinas, piazza Gramsci e aree limitrofe

Di: Antonio Caria

Un passo significativo per risolvere finalmente i problemi di connessione nel Comune di Banari. L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Carboni ha avviato un percorso per la realizzazione di una rete Hot Spot per l’accesso gratuito alla rete internet.

L’obiettivo degli amministratori è quello, si legge nel sito del Comune, «Di divulgare l’uso di internet, favorire la promozione turistica e venire incontro alle esigenze dei cittadini

«Per utilizzare il servizio – si legge nel sito del Comune – occorre servirsi di un PC portatile, un cellulare, uno smartphone, o un qualsiasi altro dispositivo dotato di un'interfaccia Wi-Fi. Il dispositivo rileverà la rete comunale wireless "Piazza_Solinas e Piazza_Palma" a quel punto basta lanciare il browser Internet per navigare».

Un’iniziativa frutto di una convenzione sottoscritta tra il Comune e una società privata che ha portato all’installazione di un ripetitore nelle campagne banaresi. Tutto in attesa che l’Adsl vero e proprio venga attivato ufficialmente in tutta la Sardegna, compreso Banari.

Un problema di navigazione che, nei mesi scorsi, aveva scatenato la protesta di alcuni cittadini e l’arrivo a Banari dell’Assessore agli Affari generali Filippo Spanu, per un incontro voluto proprio dal primo cittadino in aula consiliare al quale hanno partecipato, oltre ai cittadini banaresi, anche altri Sindaci del Meilogu.