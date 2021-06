Ad Alghero progetto per nuova caserma Vvf. Pais: "Struttura di primaria importanza"

La procedura si concluderà entro il 2021, poi al via i lavori

Di: Giammaria Lavena

Procede l'iter per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco ad Alghero. Si sta ultimando il progetto preliminare che entro una quindicina di giorni sarà trasmesso al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la predisposizione della gara di affidamento della progettazione esecutiva. La procedura si concluderà entro il 2021, dopodiché si procederà con l’affidamento dei lavori.

Ne da notizia il presidente del Consiglio regionale Michele Pais in seguito a una continua interlocuzione con Mario Falbo, dirigente dell’Ufficio coordinamento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell’Interno, e grazie alla fattiva collaborazione dell'Amministrazione comunale di Alghero.

"Per l'esecuzione dell’opera il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta investendo circa tre milioni di euro - dichiara Pais -. L’area in cui sorgerà la nuova caserma, messa a disposizione dal Comune di Alghero, si trova il località la Scaletta, in prossimità del centro cittadino, è facilmente raggiungibile e presenta una viabilità adeguata al traffico pesante e di emergenza".

"La nuova caserma è una struttura operativa di primaria importanza per tutto il territorio, su cui è utile investire ogni impegno possibile per la più veloce realizzazione", conclude l'esponente della Giunta.