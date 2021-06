Bimba soffocata con sacchetto di plastica a Sassari. Gaslini: "Grave ma stabile"

Dall'ospedale pediatrico genovese fanno sapere che la piccola nonostante le condizioni gravi adesso è stabile. Era stata trovata dalla madre priva di sensi nel lettino con un sacchetto di plastica in testa

Di: Giammaria Lavena

E' "in condizioni gravi ma stabili e resta ricoverata in rianimazione" la bimba di cinque mesi ricoverata a Sassari dopo esser stata trovata dalla madre nel suo lettino con in testa un sacchetto di plastica che le impediva di respirare. Lo rende noto l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove la piccola è ricoverata da due settimane.

Aveva già perso i sensi quando la madre l'ha soccorsa, lanciando subito dopo l'allarme, ed era stata trasportata al pronto soccorso pediatrico dell'Aou in fin di vita. Dopo 12 minuti i soccorritori sono riusciti a rianimarla, chiedendo l'attivazione di un volo di emergenza attraverso il quale è stata trasportata a Genova.

La bimba, di etnia rom, vive assieme alla sua famiglia nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari. Una delle prime ipotesi a seguito delle indagini è che uno dei fratelli, per gioco, abbia infilato il sacchetto sulla testa della sorellina.