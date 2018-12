Una giornata per la pulizia del quartiere di Sant’Elia

Claudia Medda: «Obiettivo accrescere la sensibilità ambientale e renderci più consapevoli e responsabili verso la nostra terra»

Di: Antonio Caria

Il birrificio Ichnusa di Assemini e tutti i dipendenti hanno deciso di fermarsi per un giorno e, insieme ai volontari di Legambiente, partner dell’iniziativa, hanno ripulito dai rifiuti abbandonati per strada il quartiere Sant’Elia a Cagliari.

Un gesto semplice ma concreto che parla di rispetto e impegno per la propria terra, valori in cui Ichnusa crede da sempre e che ha voluto rendere tangibili attraverso il progetto “Ichnusa per la Sardegna”.

Un progetto, lanciato quest’anno, che vuole contribuire alla salvaguardia delle bellezze dell’isola, e che ha visto come prima tappa il rilancio del formato più sostenibile, il vuoto a rendere.

«Cagliari in questi mesi sta affrontando una sfida importante – ha dichiarato la Medda – è partita la raccolta differenziata porta a porta, aumentata la percentuale di rifiuti sottratti a smaltimento e avviati a recupero, e speriamo che anche questa iniziativa contribuisca ad accrescere la sensibilità ambientale e renderci più consapevoli e responsabili verso la nostra terra. Per cui ringrazio Ichnusa e Legambiente a nome del Sindaco e di tutta l’Amministrazione per questa giornata»

A scendere in campo insieme ad Ichnusa anche il Cagliari Calcio che, benché sia prossima la sfida di campionato all’Olimpico di Roma con La Lazio, ha voluto comunque sottolineare il suo sostegno all’iniziativa con la partecipazione di due storiche bandiere rossoblù: Daniele Conti (Responsabile dell’area tecnica del club) e Andrea Cossu, (staff del Settore giovanile).

Si è unita anche Daniela Ducato, imprenditrice di Guspini. recentemente insignita del Miiw “Most influent innovative woman 2018”.

Una giornata di lavoro che ha permesso la raccolta di sacchi di rifiuti indifferenziati, copertoni, cassonetti di vetro. Le aree ripulite interessate dalla pulizia sono state quelle del Parco degli Anelli, del Lungomare Sant’Elia, della Pineta Su Siccu, fino alla pista ciclabile lungo il Canale di San Bartolomeo.