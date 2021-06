Principato Monaco e porti sardi: "Accordi e progetti insieme"

Incontro tra presidente Deiana e delegazione da Montecarlo

Di: Redazione Sardegna Live

Prospettive di investimento e crescita del comparto diportistico sono alcuni degli argomenti affrontati stamane, nel corso della visita dell'ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, nella sede dell'Autorità del Mare di Sardegna.

Il presidente dell'Authority Massimo Deiana ha illustrato il processo di evoluzione della cantieristica nel nord e nel sud Sardegna e le prospettive di rilancio dell'area del waterfront di Cagliari, con particolare riferimento alla riconversione dell'ex stazione marittima che andrà a ospitare uffici e servizi d'eccellenza per la nautica.

Sul tavolo anche la creazione del polo cantieristico nell'avamporto est del Porto Canale, che amplierà l'offerta della Sardegna in campo manutentivo del segmento dei mega yacht. "Montecarlo, più che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di riferimento e di scambio - sottolinea Deiana -. Sono numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel corso della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci siano basi più che consolidate per istituzionalizzare una strategia di collaborazione e di condivisione".