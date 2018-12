Doni per i bambini ricoverati: il grande cuore degli agenti della Polizia penitenziaria

Visita anche al Rifugio Bambin Gesù

Di: Redazione Sardegna Live

Lettini, poltrone, macchinette per aerosol, bilance elettroniche tiralatte e regali per i bambini ricoverati nella clinica pediatrica del presizio ospedaliero dell’Aou di Sassari e i piccoli dell’orfanotrofio sassarese il Rifugio Gesù Bambino. E’ quanto donato dalla Polizia penitenziaria nel corso di una giornata che ha regalato profonde emozioni e attimi intensi da entrambe le parti coinvolte.

Infatti, una delegazione del personale della Casa Circondariale Giovanni Bacchiddu di Sassari, guidata dal Direttore Patrizia Incollu e dal Comandante di Reparto Antonello Brancati, ha regalato, nel corso di un’apposita visita, momenti di spensieratezza e sorrisi ai piccoli che lo necessitano maggiormente.

“Questo contributo risponde all’esigenza di far sentire la nostra presenza nel territorio ed esprimere la solidarietà ai bambini e ai familiari che vivono l’esperienza della malattia e del ricovero ospedaliero e di rivolgere il nostro pensiero al lavoro quotidiano del personale sanitario che li accompagna in questo doloroso percorso – ha detto il Direttore Patrizia Incollu -. Nello stesso spirito ci siamo recati al Rifugio Bambin Gesù di Sassari per la consegna dei doni natalizi ai bambini e ragazzi ospiti della struttura che in queste festività natalizie non potranno godere del calore domestico e familiare”.

“Sono stati distribuiti giocattoli ovunque, commozione, lacrime ed emozioni regnavano sovrani in quei reparti – hanno raccontato gli agenti -. Strappare un piccolo sorriso a genitori e bambini ci rincuorava. Per completare il nostro compito siamo arrivati all’orfanotrofio e lì quei sorrisi, quei piccoli baci, quelle manine, quelle lacrime di gioia hanno illuminato d’immenso il nostro cuore.

Missione compiuta, siamo riusciti a donare tutte le apparecchiature richieste”.