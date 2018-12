Deruba il proprio datore di lavoro: nei guai un ragioniere

La Guardia di finanza sequestra 600 mila euro.

Di: Redazione Sardegna Live

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Arbatax hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Lanusei, su iniziativa della Procura della Repubblica ogliastrina, che ha portato al sequestro di somme per un totale di circa 600 mila euro.

Le indagini, iniziate un anno fa, hanno tratto origine da una denuncia sporta dal legale rappresentante di un’azienda nei confronti di un dipendente che, ricoprendo il ruolo di ragioniere, tra il 2010 e l’agosto 2017, sfruttando il rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro, si sarebbe appropriato di beni e denaro per un importo corrispondente a quello oggetto di sequestro preventivo.

Le Fiamme Gialle ogliastrine, a seguito di un’approfondita e complessa indagine, come da loro spiegato, sono riuscite a ricostruire la condotta criminosa posta in essere dal dipendente infedele; in particolare, nel corso delle attività investigative, sono stati esperiti accertamenti presso 21 aziende e sentite numerose persone tra imprenditori e colleghi di lavoro dell’indagato.

La ricostruzione, ottenuta anche grazie a scrupolosi e complessi accertamenti patrimoniali, estesi al nucleo familiare, hanno permesso di rilevare un valore nettamente sproporzionato tra i redditi dichiarati, l’attività svolta e gli arricchimenti patrimoniali dell’indagato.

L’importante operazione si innesta in un più ampio quadro di attività di prevenzione ed indagini disposte dal Comando Provinciale di Nuoro a tutela della legalità economico-finanziaria, a salvaguardia dei cittadini ed imprenditori che operano nella legalità e finalizzata all’aggressione dei patrimoni illeciti.