Giornata della Rinascita: domani l’inaugurazione del “Terzo Paradiso”

L’opera di Michelangelo Pistoletto sarà ospitata nella Biblioteca del Mediterraneo

Di: Antonio Caria

Sarà inaugurata domani 21 dicembre dalle 10.00 alle 14.00, in occasione del Rebirth Day (giornata della rinascita), nei locali della Biblioteca del Mediterraneo ad Alghero, l’installazione del “Terzo Paradiso” realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto

L’opera, ispirata ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, potrà essere visitata sino al 20 febbraio 2019, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 9.00 alle 14.00

L’incontro fa parte del ciclo di iniziative dal titolo “L’Arte della sostenibilità: diritti, doveri, responsabilità, promosso per i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti umani e i 100 anni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro”, curati del Decamaster - Master in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale dell'Università di Sassari.

Nei seguenti orari l’accesso è garantito solo dall’ingresso Bastioni A. Pigafetta: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 22.00 e il sabato dalle 9.00 alle 14.00. Maggiori informazioni al numero di telefono 079986402.