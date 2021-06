Paola Piras ha saputo della morte di Mirko. "Shahid mi ucciderà"

La donna accoltellata dall'ex è venuta a sapere che il figlio è morto per salvarla

Di: Redazione Sardegna Live

Paola Piras, la 51enne di Tortolì uscita dal coma dopo essere stata accoltellata l'11 maggio scorso dall'ex compagno Shahid Masih, 29 anni, ha saputo che il figlio 19enne Mirko Farci è stato assassinato dall'uomo mentre tentava di salvarle la vita. A informarla del fatto è stato un team di psicologi. Ora la donna ha paura che la furia omicida del suo ex compagno non si sia ancora esaurita. "Se Shahid esce dal carcere mi ucciderà", avrebbe detto Paola.

La donna, ricoverata presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei, sta lentamente tentando un ritorno a una quotidianità che non potrà mai più essere quella di prima. Masih, invece, si trova presso il penitenziario di Uta con l'accusa di averla ferita con 17 coltellate per poi uccidere anche suo figlio.

Gli specialisti che seguono Paola Piras le garantiranno il supporto necessario per ritornare a una vita per sempre segnata dal dramma e dal sangue. "I parametri continuano a migliorare - dicono i medici - e questo è un indicatore che ci permette di pensare, a breve, a un trasferimento in Chirurgia dove la paziente affronterà un nuovo percorso".