Incendio a Carbonia minaccia scuola, market e case

Rogo vicino al centro abitato della città mineraria

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme alle porte di Carbonia, dove un rogo sta minacciando case, scuole e un supermercato.

Le cause dell'incendio non sono ancora chiare. Divampato nei pressi di via Dalmazia, si è fatto largo tra i terreni incolti della zona lambendo pericolosamente alcuni edifici.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno isolato le aree a rischio procedendo alla bonifica della zona.

Un altro incendio ha interessato la periferia di Cagliari, a Settimo San Pietro. Le fiamme hanno fatto esplodere delle bombole del gas, ma anche in questo caso l'incendio è stato circoscritto e domato: le squadre sono ancora sul posto.