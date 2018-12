“I concerti aperitivo”: domenica 23 e lunedì 24 dicembre gli ultimi due appuntamenti

A Palazzo di Città si esibirà l’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory con il concerto "Natale in swing"

Di: Antonio Caria

Dopo il tutto esaurito dei primi tre appuntamenti, la diciottesima rassegna "(To) be in jazz: I concerti aperitivo" si conclude con un ultimo doppio appuntamento, in programma domenica 23 dicembre alle 18.00 e il 24 alle 11.00 a Palazzo di Città a Sassari.

Protagonista l’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory che, sotto la direzione di Gavino Mele, si esibirà in un concerto dal titolo "Natale in swing" con arrangiamenti del repertorio delle grandi orchestre di Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, e alcune sorprese in tema con le festività dicembrine.

Il concerto si terrà in collaborazione con la Corale Vivaldi & Joyful Soul diretta da Daniele Manca e la voce solista di Denise Gueye.

La sera del 23, dopo il concerto, le degustazioni e presentazioni curate dal Museo del Vino di Berchidda, con i prodotti delle Tenute Sella & Mosca e di Madrigosas di Olmedo, unitamente a una selezione di prodotti tipici.

La prevendita dei biglietti verrà effettuata presso la Libreria Messaggerie Sarde in Piazza Castello 11 a Sassari (info: 079230028) e presso Ticketok, in via Tempio 65 a Sassari (info: 0792822015). Il costo del biglietto per il singolo concerto è di 10 euro.