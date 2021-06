Selargius. Ubriaco al parco spaventa passanti con scacciacani: denunciato

Al controllo dei carabinieri sarebbe stato trovato in auto senza patente e avrebbe rifiutato di fare l'alcol test

Di: Giammaria Lavena

Questa notte, intorno alle 2, la Centrale Operativa dei carabinieri di Quartu Sant’Elena, è stata allertata mediante utenza telefonica circa la presenza all’interno del Parco Lineare di Selargius di un uomo che in preda a fumi dell’alcool, stava minacciando con una pistola alcuni passanti occasionali. Recatisi sul posto e raccolte alcune indicazioni sulle caratteristiche somatiche del soggetto, i militari del Radiomobile sarebbero riusciti a capire di chi si trattasse e a bloccarlo e identificarlo in via Trieste, mentre era alla guida della propria auto.

Poco prima del controllo l’uomo avrebbe cercato di disfarsi di una pistola scacciacani, verosimilmente compatibile con quella utilizzata per minacciare le persone all’interno del parco. I carabinieri hanno identificato quindi M.D., 36enne operaio residente a Selargius, con svariati precedenti di polizia, il quale durante il controllo sarebbe risultato altresì sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita con recidiva, e inoltre si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test con etilometro per l’accertamento del tasso alcolemico.

La scacciacani è stata sequestrata così come l'auto, un'Alfa 159, che è stata affidata in custodia giudiziaria a un deposito regolarmente autorizzato. L’uomo invece è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari in stato di libertà, per minaccia aggravata, guida senza patente con recidiva e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.