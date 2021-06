Arzachena. Schianto nella notte: muore un 36enne

E' stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo essere uscito fuori strada. A poco sono serviti i soccorsi

Di: Giammaria Lavena

Questa notte a seguito di un incidente avvenuto sulla sp 56, nella zona di Arzachena, un 36enne ha perso la vita. L'uomo, a bordo della sua auto, è uscito fuori strada, venendo sbalzato fuori dall'abitacolo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo. Tentativi che, però, si sono rivelati vani: era ormai troppo tardi.

Presenti sul posto, per la messa in sicurezza della macchina e la bonifica dell’area, anche i Vigili del fuoco di Arzachena, e i carabinieri di Olbia per i rilievi di legge.