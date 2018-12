Meilogu: idee, suggerimenti e prospettive di crescita sabato 22 dicembre alla sala Sassu

L’appuntamento è inserito nel programma di Rochitas in Festa

Di: Antonio Caria

Come ormai da prassi, “Rochitas in Festa” dedica uno spazio a una tavola rotonda per prospettive economiche e culturali del territorio, e lanciare un segnale di apertura verso le innovazioni nel campo turistico e la valorizzazione delle risorse locali.

Stavoltà il titolo del dibattito sarà “Il territorio del Meilogu. Idee, suggerimenti e prospettive di crescita”, che si terrà sabato 22 dicembre alle 17.00, nella sala Aligi Sassu di Thiesi.

L’incontro, moderato da Carlo Marcetti, sarà aperto dai saluti del Sindaco Gianfranco Soletta. In programma gli interventi di Andrea Pinna (industria casearia Fratelli Pinna), Andrea Ledda(Vitivinicola Ledda di Bonnanaro), Pasquale Tanda (Pastificio Tanda & Spada di Thiesi), Paolo Manca (segretario generale del Consorzio di Porto Rotondo), Giuseppe Campus, (project manager di sviluppo locale), Stefano Ruiu(Società cooperativa Siendas per la promozione turistica locale di Thiesi), e Franco Campus, (archeologo e sindaco di Ittireddu).

Lo scopo è quello di mettere a confronto il mondo politico e istituzionale, quello manageriale e di promozione turistica con le diverse realtà imprenditoriali che siano divenute in qualche modo esempi significativi di come sia possibile scommettere sul territorio in maniera vincente.