Prosegue il “Nadale in Piaghe” 2018

Tra gli eventi in calendario il presepio vivente e l’omaggio a Faber

Di: Antonio Caria

Vanno avanti senza sosta gli appuntamenti natalizi a Ploaghe. Domani 21 dicembre la Pro loco di Ploaghe ha organizzato, con il patrocinio del comune e con il supporto di diverse associazioni locali, “Nadale in Piaghe”, una serata ricca musica e divertimento nella piazza San Pietro.

Dalle 18.00 avrà luogo il presepe vivente nella chiesa di Santa Croce mentre alle 20.00, ci sarà il suggestivo spettacolo del teatro di fuoco “Saman” della compagnia “Shedan FireTheater” che con acrobazie e danze giocheranno letteralmente col fuoco a pochi passi dal pubblico.

Subito dopo sarà la volta del concerto-tributo a Fabrizio De André dei Creuza De Mà sul sagrato della chiesa di San Pietro Apostolo.

La serata sarà arricchita dalla presenza degli stands di alcune associazioni locali in cui si potrà degustare fresa, arrosticini, di pecora, pan'untu, seadas e del buon vino, del gruppo di lavoro “nessuno escluso” che esporrà i lavori fatti durante un anno di attività con la natività e altri personaggi del presepe realizzati in modo stilizzato e dal programma, curato dalla cooperativa Bisos, di attività ricreative per anziani.

Gli appuntamenti continueranno il 27 dicembre alle 20.30 al Centro Sociale, con la rassegna cinematografica "L'isola in pellicola": "Visioni sarde", in collaborazione con la Fasi, la Cineteca di Bologna, la Consulta Giovanile Ploaghe e il Poetry Slam Sardegna.

Il 4 gennaio, sempre al Centro Sociale, dalle 17.00 si terrà la Tombolata con premi per bambini e adulti organizzata dalla Cooperativa Bisos. Il 6 alle 19.00 la Chiesa di San Pietro Apostolo ospiterà il Concerto dell'Epifania “Cantende a s'Istella” organizzato da "Su Coro de Piaghe”, diretto dal Maestro Piero Concu, con la presenza di cori provenienti dal resto dall'isola.